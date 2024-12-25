Москва заняла первое место в мире по доступности общественного транспорта

На заседании Московской городской думы мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по доступности общественного транспорта. С 2011 года в столице открыли 256 новых станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году планируется добавить еще более 40 станций.
«Сегодня, по мнению международных экспертов, Москва вышла на первое место по доступности общественного транспорта», — отметил Собянин. Он подчеркнул, что в 2010 году транспортная инфраструктура столицы значительно отставала от потребностей города.
Мэр добавил, что, несмотря на рост числа автомобилей, Москва продолжает развиваться. С 2011 по 2024 год в городе построили более 1,4 тыс. км новых дорог, что увеличило протяженность магистральной улично-дорожной сети на 24%.
В планах на ближайшие годы — строительство более 40 новых станций метро и МЦД, запуск трех новых линий метро и строительство 300 км дорог.
Ранее в столичном департаменте транспорта рассказали, что проезд по карте «Тройка» в наземном городском транспорте, метро и МЦД в центральной зоне в Москве повысится в январе 2025 года.