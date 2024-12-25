Москва заняла первое место в мире по доступности общественного транспорта

На заседании Московской городской думы мэр Сергей Собянин сообщил, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по доступности общественного транспорта. С 2011 года в столице открыли 256 новых станций метро, МЦК и МЦД, а к 2030 году планируется добавить еще более 40 станций.