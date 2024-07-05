Москва станет чаем. Горожане выбирают новый гастрономический символ столицы

«Возраждаем традиции московского чаепития: раньше чаепитие проходило в 4 часа дня, потом оно плавно перешло в полдник…», — объясняет концепцию фестиваля представитель организации «Московское чаепитие». В связи с этим мастер-классы на фестивале с понедельника по четверг проходят именно в 16:00. Их место проведения надежно спрятано от солнца и оборудовано вентиляторами.