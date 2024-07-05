Москва станет чаем. Горожане выбирают новый гастрономический символ столицы

В Москве открылся новый сезон фестиваля «Московское чаепитие». В рамках этого проекта проходит выбор именного чая города Москвы — нового гастрономического символа столицы России. Напомним, ранее был выбран торт «Москва» — десерт из белково-сбивных коржей с фундуком и вареной сгущенкой.
Проголосовать может каждый. А за участие в опросе вручают подарки — баночки варенья, браслетики, брелоки и значки. Главная локация фестиваля — Тверская площадь. Но отдать свой голос за новый гастрономический символ столицы можно и на других площадках фестиваля.
Какая «Москва» на вкус
Гости фестиваля выбирают чай «Москва» из пяти купажей, которые разработаны специально для участия в конкурсе и нигде ранее не продавались.
В составе композиций как традиционные российские добавки — красная и черная смородина, земляника, шиповник, облепиха, черемуха, так и восточные ноты — трава саган-дайля, сафлор, китайские и индийские основы.
Первая композиция состоит из китайского черного чая, шиповника, чабреца и лепстков роз, вкус — медово-ореховый, послевкусие — с кислинкой.
Вкус второго купажа создают ягоды вишни, облепихи, клубники, черной и красной смородины, цветы календулы, мальвы, листья брусники и сайган-дали, в основе — черный индийский чай. Насыщенная композиция согреет зимним вечером и взбодрит в летнюю жару.
Авторы третьего купажа провели анализ рынка за последние 30 лет: узнали, какой чай предпочитают москвичи. Учитывая статистику, купаж создали из черного байхового чая, долек и цедры апельсина, ягод земляники, черной и красной смородины, бутонов роз, лепестков василька и сафлоры.
Концепция четвертого купажа — отражение родного города в чашке чая. По мнению авторов, Москва ассоциируется с двумя сортами красного китайского чая, смородиной и вереском.
Пятый купаж состоит всего из трех ингредиентов — черного чая, цветков черемухи и натурального ароматизатора. Авторы сделали акцент на черемухе, так как она часто встречается в городе.
Жаль, что нельзя приобрести понравившиеся композиции, в продаже появится только победитель конкурса — чай «Москва». Поучаствовать в конкурсе можно до 31 августа, а его результаты будут объявлены в преддверии Дня города Москвы.
Ледяной московский — идеален для жары
На главной локации мероприятия помимо традиционного чая можно попробовать московский ледяной чай, разработанный специально для фестиваля. Есть три вкуса холодных напитков: зеленый чай с матча, смородиновый чай с ревенем, иван-чай с манго.
Администраторы сети столичных кофеен сообщают, что московский ледяной чай пользуется большим спросом — его заказывает каждый второй посетитель. Некоторые кафе и рестораны Москвы присоединились к фестивалю и подготовили специальное меню. «На основе исторических документов рестораны разработали рецепты ледяного чая», — раскказал Сергей Собянин в своем блоге в день старта фестиваля.
Попробовать чай, который пили братья Третьяковы, Илья Репин и Наталья Нордман можно в заведениях с наклейкой «Московское чаепитие». Также мэр отметил, что прохладительные напитки будут подаваться в тележках «Московское чаепитие» с 15 июля до 8 сентября. Точки будут стоять на улицах и в парках.
С чем пить будем?
На Тверской площади можно купить все для чаепития: мед с добавками, разные виды шоколада, имбирные пряники, пастилу и джемы с сахаром и без. Здесь продается Дулевский фарфор со знаковыми местами столицы бренда «Московское чаепитие».
«Возраждаем традиции московского чаепития: раньше чаепитие проходило в 4 часа дня, потом оно плавно перешло в полдник…», — объясняет концепцию фестиваля представитель организации «Московское чаепитие». В связи с этим мастер-классы на фестивале с понедельника по четверг проходят именно в 16:00. Их место проведения надежно спрятано от солнца и оборудовано вентиляторами.
Фестиваль будет проходить до 15 сентября.