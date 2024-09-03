Москва слезам не верит. Короткий брак и одиночество актера Бориса Сморчкова

Актерская жизнь схожа с игрой в рулетку — никогда нельзя быть уверенным, какой именно фильм с твоим участием «выстрелит», а какой зрители примут всего лишь «благодушно». У Бориса Сморчкова было именно так — проходная, как он думал, роль в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» принесла ему всесоюзную славу. Ну, а сцена, в которой его Коля уговаривает Георгия Иваныча (он же Гога, он же Гоша, он же Юрий в блестящем исполнении Алексея Баталова) вернуться к Катерине, навеки стала классикой отечественного кино. При этом судьба Сморчкова совсем не была похожа на судьбу его самого известного персонажа.