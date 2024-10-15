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Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Церемония вручения состоялась в Нью-Дели.

«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений — от экономики и окружающей среды до общества и культуры», — рассказала Сергунина.

Один из важных параметров, на который обратили внимание иностранные специалисты, — почти полное покрытие территории Москвы высокоскоростным интернетом (98,9%).

U4SSC — глобальная инициатива, направленная на повышение качества городского управления. Ее участники придерживаются общих подходов к измерению основных критериев развития.

В 2021 году российская столица получила сертификаты соответствия сразу двум международным стандартам: ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».

Сертификат для умных городов Москве вручили в числе первых 10 мегаполисов в мире. Оценивали города по 80 критериям, которые отражают эффективность применения технологичных решений во всех отраслях.