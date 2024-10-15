Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

Церемония вручения состоялась в Нью-Дели.
«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений — от экономики и окружающей среды до общества и культуры», — рассказала Сергунина.
Один из важных параметров, на который обратили внимание иностранные специалисты, — почти полное покрытие территории Москвы высокоскоростным интернетом (98,9%).
U4SSC — глобальная инициатива, направленная на повышение качества городского управления. Ее участники придерживаются общих подходов к измерению основных критериев развития.
В 2021 году российская столица получила сертификаты соответствия сразу двум международным стандартам: ISO 37120 «Устойчивое развитие сообществ — показатели городских услуг и качества жизни» и ISO 37122 «Устойчивые города и сообщества — показатели для умных городов».
Сертификат для умных городов Москве вручили в числе первых 10 мегаполисов в мире. Оценивали города по 80 критериям, которые отражают эффективность применения технологичных решений во всех отраслях.