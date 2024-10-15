Москва получила сертификат ООН за достижения в развитии умного города

«Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений — от экономики и окружающей среды до общества и культуры», — рассказала Сергунина.