Россия и КНДР переводят сотрудничество в практическую плоскость

Как сообщил Медведев, встреча прошла «в дружественной атмосфере, которая характеризует многолетние отношения России и Северной Кореи». По его словам, Москва придаёт особое значение развитию двустороннего партнёрства и намерена неукоснительно выполнять обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Политик также передал Ким Чен Ыну приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина, подчеркнув, что российско-корейские отношения «основаны на прочной юридической базе союзнического договора» и будут развиваться на принципах взаимного уважения и доверия.