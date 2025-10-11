Россия и КНДР переводят сотрудничество в практическую плоскость

Председатель партии «Единая Россия» и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провёл переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время визита российской делегации в Пхеньян.
Как сообщил Медведев, встреча прошла «в дружественной атмосфере, которая характеризует многолетние отношения России и Северной Кореи». По его словам, Москва придаёт особое значение развитию двустороннего партнёрства и намерена неукоснительно выполнять обязательства по договору о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве. Политик также передал Ким Чен Ыну приветствия и наилучшие пожелания от президента Владимира Путина, подчеркнув, что российско-корейские отношения «основаны на прочной юридической базе союзнического договора» и будут развиваться на принципах взаимного уважения и доверия.
Во время переговоров Медведев отметил важность позиции Пхеньяна по поводу СВО и выразил благодарность за последовательную поддержку России. Он напомнил, что героизм воинов КНДР, сражавшихся за землю России, «вошёл в сокровищницу общей истории» и стал символом братства двух народов.
Медведев прибыл в Пхеньян вечером 8 октября во главе делегации «Единой России», чтобы принять участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК). После прилёта политик заявил: «Время идёт. Друзья вместе. Враги напрягаются». По оценке наблюдателей, визит Медведева подтверждает постепенный переход российско-северокорейских отношений на новый уровень — от символического партнёрства к практическому политическому взаимодействию. Москва и Пхеньян демонстрируют готовность укреплять союз в условиях международной изоляции и давления со стороны Запада.