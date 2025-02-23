Московский психолог рассказала, как помочь детям стать храбрыми и смелыми

Она проявляется в ежедневных ситуациях. Это могут быть публичные выступления, где ребенок, стоя у доски и рассказывая стихи, демонстрирует свою готовность быть уязвимым перед аудиторией. Это возвращение на тренировки после неудачи на соревнованиях, когда есть выбор: сдаться или попробовать снова. Это отказ принять участие в шалости или противоправном поступке, если к этому склоняют приятели. Способность принести извинения за некрасивый поступок, сделать первый шаг к примирению — это тоже смелость. Преодоление таких ситуаций делает ребенка увереннее в себе, помогает разобраться со своими страхами и в дальнейшем их контролировать.