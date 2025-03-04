Московский зоопарк стал лидером по количеству видов животных

В зоопарк ходят, чтобы посмотреть на разных зверей, поэтому логично выбрать для посещения такой зоопарк, в котором их больше всего. К счастью, теперь для этого не нужно ехать в далекую зарубежную страну, ведь самое большое число видов животных теперь представлено в Московском зоопарке.