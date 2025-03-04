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Московский зоопарк стал лидером по количеству видов животных

Сегодня в зоопарке можно увидеть 1253 вида животных со всех уголков планеты.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

В зоопарк ходят, чтобы посмотреть на разных зверей, поэтому логично выбрать для посещения такой зоопарк, в котором их больше всего. К счастью, теперь для этого не нужно ехать в далекую зарубежную страну, ведь самое большое число видов животных теперь представлено в Московском зоопарке.

Об установленном рекорде в своем телеграм-канале рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Теперь в там находится 1253 вида разных животных со всех концов света — от самых распространенных до редких и исчезающих.

Акулова подчеркнула, что достижение — результат слаженной работы всего рабочего коллектива: «Этот рекорд — результат десятилетий труда наших невероятных специалистов, зоологов, ветеринаров, киперов и всех, кто ежедневно заботится о животных».

Директор добавила, что зоопарк не просто показывает, но и изучает животных, а также старается сохранить их: «мы не просто наблюдаем за природой — мы помогаем её сохранять, изучаем повадки животных, участвуем в программах их реабилитации и возвращения в дикую среду».

Московский зоопарк — один из старейших в Европе: он был открыт в 1864 году. На момент открытия в нем находилось 294 вида животных, птиц и земноводных.

В 2020 году в зоопарке прошла масштабная реконструкция; в последние годы здесь открылись павильоны «Ластоногие» (с моржами, тюленями и морскими котиками), «Южная Америка» (с вольером для гигантских муравьедов) и «Дом снежного барса» (с двумя барсами).

Ранее рассказывали, что в Ленинградском зоопарке показали необычную белку-акробатку.