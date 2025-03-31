Московская школьница отдала гадалке 3,8 млн рублей ради сдачи ЕГЭ

В декабре прошлого года девушке-подростку в интернете попалась онлайн-гадалка, которая предложила погадать ей на поступление в вуз за 500 рублей. Во время расклада аферистка заявила, что якобы видит «страшную порчу», и у школьницы не получится поступить в высшее учебное заведение.