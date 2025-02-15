Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих от имени ее сотрудников

До этого в пресс-службе Банка России рассказали, что мошенники стали использовать приложение, создающее виртуальный образ банковской карты жертвы. По данным регулятора, злоумышленники звонят человеку по телефону и сообщают, что его деньги якобы пытаются украсть. Для обеспечения сохранности средств мошенники убеждают установить на телефоне фейковое приложение Центробанка. При этом названия приложений могут быть различными.