Москалькова предложила улучшить защиту детей от опасного контента в Сети

К тому же, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поступают обращения граждан о том, что во многих видеоиграх содержатся сюжеты с агрессией и насилием, а также пропаганда чуждых в стране ценностей. Он анонсировал законопроект, который будет направлен на защиту населения, в первую очередь детей, от деструктивного контента.