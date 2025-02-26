Москалькова предложила улучшить защиту детей от опасного контента в Сети

«В целях защиты несовершеннолетних от негативного влияния контента в сети интернет предоставляется необходимая законодательная регламентация процессов верификации возраста интернет-пользователей», — говорится в ежегодном докладе о деятельности федерального омбудсмена за 2024 год.
Москалькова подчеркнула, что в настоящее время контент с маркировкой «18+» доступен любому пользователю, который просто ставит «галочку», подтверждая, что он достиг совершеннолетия. Это создает риск для детей, которые могут без труда получить доступ к опасной информации.
Президент России Владимир Путин ранее в ходе заседания Госсовета в Кремле поднял вопросы о влиянии видеоигр и опасного контента на детей. Он призвал депутатов Государственной думы проанализировать содержимое игр и совместно с правительством разработать соответствующие решения.
К тому же, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что поступают обращения граждан о том, что во многих видеоиграх содержатся сюжеты с агрессией и насилием, а также пропаганда чуждых в стране ценностей. Он анонсировал законопроект, который будет направлен на защиту населения, в первую очередь детей, от деструктивного контента.
Ранее Москалькова предупредила о мошенниках, звонящих от имени ее сотрудников.