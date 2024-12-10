Москалькова призвала помочь соотечественникам, желающим вернуться

«Мы должны, мне кажется, сделать все возможное для возвращения тех, кто себя считает соотечественником», — сказала она.
Москалькова рассказала, что сейчас в России работают программа добровольного переселения, возможности для желающих получить гражданство страны. «У нас появились новые механизмы для тех, кто является не только иностранными гражданами, которые хотят приехать, получить гражданство, но и гражданами России, которые сохранили гражданство, но ничего не имеют здесь, потому что они выехали, продав все свое имущество», — добавила она.
В марте 2024 года МВД предложило позволить на территории России подавать заявки на добровольное переселение соотечественников из недружественных стран. Речь шла о соотечественниках, которые на 24 февраля 2022 года постоянно проживали на территории недружественных государств и вернулись в Россию в связи с утратой права на постоянное проживание за ее пределами. Проект предлагал вынести их в отдельный пункт перечня лиц, которые могут воспользоваться программой.