Москалькова призвала помочь соотечественникам, желающим вернуться

Москалькова рассказала, что сейчас в России работают программа добровольного переселения, возможности для желающих получить гражданство страны. «У нас появились новые механизмы для тех, кто является не только иностранными гражданами, которые хотят приехать, получить гражданство, но и гражданами России, которые сохранили гражданство, но ничего не имеют здесь, потому что они выехали, продав все свое имущество», — добавила она.