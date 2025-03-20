Мошенники стали выдавать «зарплатные карты», чтобы взять кредит

Современный человек уязвим для мошенников как никогда прежде — благодаря интернету, соцсетям и цифровизации всего вокруг. Многие устраиваются на работу, выполняют работу и получают зарплату целиком через интернет — и рискуют на каждом этапе.
Речь не о недобросовестных работодателях, а о тех, кто ими вообще не является. О новом обмане рассказал зампред комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов в ее телеграм-канале.
Все устроено так: мошенник притворяется работодателем, проводит с соискателем «собеседование» и обещает устроить человека на работу, предлагая заранее выполнить несколько формальностей, одна из которых — зарплатная карта.
Карту привязывают к «корпоративному» номеру телефона и оформляют на имя человека, после чего работодатель пропадает, а потерпевший остается с новыми кредитами, которые злоумышленники набрали по его карте.
«Крупная компания предложила работу, вы им подходите, проходите дистанционно небольшое собеседование — и вам предлагают срочно оформлять себе карточку в банке, чтобы присылать на нее зарплату», — объясняет Холодов.
Оформлением карточки занимается сам соискатель, а вот телефон для получения смс с подтверждением его просят указать не свой, а корпоративный — ведь карта зарплатная. При этом приступить к работе якобы можно уже завтра, поэтому мошенники торопят человека.
После оформления карты человек передает ее данные компании (ведь это нужно, чтобы получать зарплату), а мошенники попадают в его личный кабинет с помощью своего телефона и берут кредит.
Александр Холодов просит быть бдительными всех, кто ищет работу, и обращать внимание на любые подозрительные мелочи.
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