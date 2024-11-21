Мошенники воруют деньги, обещая «прибавку к пенсии»

Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что часть ее трудового стажа не была учтена и что человеку положена пенсия большего размера. Затем жертву приглашают на «консультацию», чтобы решить этот вопрос. Для этого нужно взять с собой СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и заявление о перерасчете. При этом мошенники настаивают, что подать заявление онлайн нельзя. Они называют реальные адреса центров или отделений, которые находятся в городе проживания жертвы.