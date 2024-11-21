Мошенники воруют деньги, обещая «прибавку к пенсии»

Аферисты звонят потенциальной жертве и сообщают, что часть ее трудового стажа не была учтена и что человеку положена пенсия большего размера. Затем жертву приглашают на «консультацию», чтобы решить этот вопрос. Для этого нужно взять с собой СНИЛС, ИНН, трудовую книжку и заявление о перерасчете. При этом мошенники настаивают, что подать заявление онлайн нельзя. Они называют реальные адреса центров или отделений, которые находятся в городе проживания жертвы.
Чтобы записаться на прием, человек должен предоставить данные своих документов и назвать код из СМС. На самом деле эти сведения нужны для получения доступа к учетной записи на портале «Госуслуги».
Примечательно, что жертвами мошенников могут стать не только пенсионеры. В этом случае россиянам, не достигшим пенсионного возраста, сообщают о необходимости перерасчета будущей пенсии.
Сергей Кузьменко руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества
«Мошенники придумали очередную схему обмана, нацеленную преимущественно на пожилых людей. Предупредите своих близких: настоящие сотрудники государственных учреждений не звонят с предложениями пересчитать зарплату, стаж или пенсию. Если у вас есть вопросы, связанные с социальной сферой, лучше самостоятельно обратиться в соответствующее учреждение по официальному номеру телефона. Как и прежде, самый надежный способ защиты от мошенников — завершить разговор с незнакомцем и заблокировать его номер».