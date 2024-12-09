Мошенники стали обманывать под видом трудоустройства и стажировок

Мошенники обманывают своих жертв под видом трудоустройства или стажировки, сообщается в телеграм-канале Банка России. Злоумышленники начали чаще размещать в Сети объявления о вакансиях в больших компаниях, государственных организациях и Центробанке.
Личные и банковские данные преступники выманивают с помощью анкет. Потом зовут кандидатов на собеседование — пытаются таким образом наладить контакт и расположить к себе. Под различными предлогами они уклоняются от собеседования в офисе и организуют его дистанционно. Чтобы у жертвы не возникло подозрений, они расспрашивают от профессиональных навыках и рассказывают о должностных обязанностях.
Якобы для подписания трудового договора псевдоработодатели просят соискателей перевести деньги. «Аргументы могут быть разные, они зависят от “должности” и специфики организации: оплатить предварительное обучение, медосмотр или спецодежду, подтвердить актуальность банковской карты для зачисления зарплаты, сделать переводы для задержания киберпреступников и другие. Кроме того, иногда соискателей просят установить на телефон приложение, которое на самом деле содержит вирусы», — объяснили в Банке России.
В посте предупреждают: следует отказаться от предложения, если в ходе трудоустройства или перед стажировкой наниматель просит за что-то заплатить. Настоящие работодатели не будут собирать банковские данные, запрашивать финансовые документы и не вынуждают соискателей финансово участвовать в различных операциях.
Рекрутеры отправляют письма соискателям с корпоративной электронной почты, где после символа @ стоит домен сайта организации.
Кроме того, данные о вакансии или стажировке следует проверять на официальном сайте учреждения или специализированных ресурсах по поиску персонала.
Как еще мошенники обманывают граждан
Злоумышленники похищают деньги у жертв с использованием подменных номеров телефонов, которые идентичны номерам спецслужб. Аферисты звонят от лица сотрудников органов безопасности и убеждают граждан перевести личные или кредитные средства на «безопасный счет» или срочно обналичить их, чтобы передать курьеру «для сохранности».
Кроме того, преступники могут сообщить жертвам о якобы возбужденном уголовном деле в отношении них самих или их семей и вымогать средства в обмен на закрытие дел.
Чаще всего они называют такие фразы, как «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка», «безопасный счет», «единый расчетный счет Центрального банка России», «ваш гражданский долг», «сообщите код из СМС / данные вашей карты / паспорта / СНИЛС».
Также злоумышленники стали использовать забытую схему «перевод по ошибке». Сейчас преступникам стало тяжелее искать дроперов, с помощью старой схемы мошенники «втемную» вовлекают в свою деятельность добропорядочных граждан и используют их счета для вывода средств.
Сначала жертве приходит крупная сумма от неизвестного лица, а потом поступает звонок. Собеседник просит вернуть переведенные якобы по ошибке деньги, но уже на другой счет. Если жертва отказывается, то ее начинают запугивать, поэтому многие соглашаются сделать перевод. Вскоре жертве поступает звонок еще от одного человека — это тоже жертва мошенников, которая оплатила какую-либо покупку, но так и не получила товар. В итоге не получивший товар человек обращается в полицию, а переведший деньги на другой счет человек попадает в базу ЦБ, в том числе его отключают от дистанционного банковского обслуживания.