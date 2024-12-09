Мошенники стали обманывать под видом трудоустройства и стажировок

Сначала жертве приходит крупная сумма от неизвестного лица, а потом поступает звонок. Собеседник просит вернуть переведенные якобы по ошибке деньги, но уже на другой счет. Если жертва отказывается, то ее начинают запугивать, поэтому многие соглашаются сделать перевод. Вскоре жертве поступает звонок еще от одного человека — это тоже жертва мошенников, которая оплатила какую-либо покупку, но так и не получила товар. В итоге не получивший товар человек обращается в полицию, а переведший деньги на другой счет человек попадает в базу ЦБ, в том числе его отключают от дистанционного банковского обслуживания.