Мошенники стали обманывать граждан под видом курьеров

Мошенники стали применять схему с передачей карт якобы для «проверки». В итоге жертва оказывается втянутой в преступную схему и становится посредником при выводе средств других пострадавших. В разговоре преступники представляются сотрудниками банков или госорганов и убеждают жертву, что с ее карты совершили несанкционированные операции. Также они могут заверить, что на имя жертвы взяли кредит или ее счет находится под угрозой. Злоумышленники вынуждают передать им ПИН-код карты и отдать карту лжекурьеру под предлогом проверки ее подлинности, защиты и отвязки от счета.