Мошенники стали обманывать граждан под видом курьеров

Телефонные мошенники стали обманывать граждан, представляясь сотрудниками служб курьерской доставки. Подробности схемы в беседе с «Прайм» сообщил Яков Филевский, эксперт по социотехническому тестированию Angara Security.
Преступник называет адрес предполагаемой жертвы, а получив согласие на доставку просит озвучить код из СМС.
Злоумышленники могут использовать психологические уловки, в том числе доверие к брендам, эмоциональное давление (мошенники говорят о срочности и подарках), социальное манипулирование (преступники поддерживают вежливый тон и упоминают личные данные).
В публикации напомнили, что коды из СМС предназначены только для владельцев гаджетов и называть их никому нельзя.
«Никогда не отвечайте на звонки из мессенджеров и соцсетей, не сообщайте SMS-коды, даже если звонок кажется правдивым и прерывайте разговор при малейших сомнениях», — предостерег эксперт.
Другие мошеннические схемы
Мошенники стали применять схему с передачей карт якобы для «проверки». В итоге жертва оказывается втянутой в преступную схему и становится посредником при выводе средств других пострадавших. В разговоре преступники представляются сотрудниками банков или госорганов и убеждают жертву, что с ее карты совершили несанкционированные операции. Также они могут заверить, что на имя жертвы взяли кредит или ее счет находится под угрозой. Злоумышленники вынуждают передать им ПИН-код карты и отдать карту лжекурьеру под предлогом проверки ее подлинности, защиты и отвязки от счета.
Мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов. Обман раскрывается не сразу, иногда жертвы узнают о нем уже в аэропорту. Таким образом, у злоумышленников есть возможность перенести ресурс и изменить его название. Количество жалоб на такие схемы заметно возросло.