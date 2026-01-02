Популярные темы
Мошенники стали маскироваться под онлайн-репетиторов и учеников

У мошенников появилась новая схема обмана, они притворяются онлайн-репетиторами или учениками, отправляют фальшивые ссылки на видеозвонки, а затем крадут доступ к почте и соцсетям.

Источник: Российская газета

Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

— Сценарий, в который попадают репетиторы, выглядит предельно убедительно, — пояснил Шейкин.

В такой схеме преподаватель отправляет ученику привычную ссылку на конференцию, но «ученик» пишет в ответ, что у него ничего не работает: «звук пропадает», «видео не включается», «все зависает». И предлагает перейти в другой, хорошо знакомый сервис видеозвонков, в котором «точно все работает».

Теперь уже он отправляет преподавателю ссылку, которая, на первый взгляд, ведет на популярный сервис видеозвонков с привычным интерфейсом и узнаваемым логотипом, что создает иллюзию безопасности. Далее, по словам сенатора, репетитор переходит по ссылке, вводит логин и пароль — в этот момент доступ к его почте оказывается у злоумышленников. Потом мошенники стремительно меняют пароль, привязывают свои устройства, получают доступ к письмам, к аккаунтам на других платформах, привязанным к этой почте, к облачным хранилищам и даже к финансовым сервисам. Такие атаки разворачиваются за считаные минуты: и когда преподаватель пытается повторно войти в свою почту, он видит лишь уведомление о том, что пароль был изменен.

Но иногда мошенник, наоборот, играет роль репетитора. Предлагает провести занятие, отправляет ссылку на «удобный сервис», просит авторизоваться и на всякий случай подтвердить вход. Ученик видит знакомый логотип и вводит данные, а затем родители сталкиваются с тем, что почта ребенка взломана, социальные сети недоступны, а на аккаунты начинают приходить подозрительные письма.

Эксперт напоминает главные правила: не переходить по ссылкам от малознакомых людей, какими бы правдоподобными они ни казались.

— Если ученик предлагает сменить площадку, преподавателю лучше самостоятельно перейти в предложенный сервис, создать в нем ссылку и отправить ее ученику, — советует Шейкин.

