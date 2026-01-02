Мошенники стали маскироваться под онлайн-репетиторов и учеников

Теперь уже он отправляет преподавателю ссылку, которая, на первый взгляд, ведет на популярный сервис видеозвонков с привычным интерфейсом и узнаваемым логотипом, что создает иллюзию безопасности. Далее, по словам сенатора, репетитор переходит по ссылке, вводит логин и пароль — в этот момент доступ к его почте оказывается у злоумышленников. Потом мошенники стремительно меняют пароль, привязывают свои устройства, получают доступ к письмам, к аккаунтам на других платформах, привязанным к этой почте, к облачным хранилищам и даже к финансовым сервисам. Такие атаки разворачиваются за считаные минуты: и когда преподаватель пытается повторно войти в свою почту, он видит лишь уведомление о том, что пароль был изменен.