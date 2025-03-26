Бесплатный SPA: мошенники крадут деньги, представляясь успешными мужчинами

Жертве предлагается заполнить форму для записи, указав промокод, имя и номер телефона. Пользователям Android предлагается скачать приложение, которое на самом деле является вредоносным ПО, позволяющим мошенникам получать доступ к данным банковских карт. Установив его, жертва рискует потерять все деньги со счета. Пользователи iPhone сталкиваются с просьбой “подтвердить запись” через Apple ID, после чего их перенаправляют на страницу для ввода логина и пароля. После прохождения двухфакторной аутентификации мошенники получают полный контроль над устройством.