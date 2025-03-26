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Бесплатный SPA: мошенники крадут деньги, представляясь успешными мужчинами

С середины марта кибермошенники начали использовать новую тактику для обмана россиянок, предлагая бесплатные визиты в салоны красоты. По данным ИБ-компании F6, от этой схемы пострадали более 190 человек.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Мошенники представляются успешными мужчинами в возрасте 30−35 лет, что отличает их метод от схемы Fake Date, где используются образы привлекательных девушек. Первоначально «успешный мужчина» ищет жертв в телеграм-пабликах или через специальные боты, создавая впечатление состоятельного и дружелюбного человека.

После установления контакта мошенник сообщает, что является владельцем сети салонов красоты и хочет сделать подарок в виде бесплатного визита со SPA и другими премиум-услугами.

«Получив согласие жертвы принять подарок, скамер отправляет ссылку на сайт фейкового салона для бронирования, а также “персональный промокод”, — отмечают специалисты. При этом название и оформление поддельного сайта копируются у настоящего московского салона.

Жертве предлагается заполнить форму для записи, указав промокод, имя и номер телефона. Пользователям Android предлагается скачать приложение, которое на самом деле является вредоносным ПО, позволяющим мошенникам получать доступ к данным банковских карт. Установив его, жертва рискует потерять все деньги со счета. Пользователи iPhone сталкиваются с просьбой “подтвердить запись” через Apple ID, после чего их перенаправляют на страницу для ввода логина и пароля. После прохождения двухфакторной аутентификации мошенники получают полный контроль над устройством.

За неделю действия схемы пострадали 191 человек, каждый из которых в среднем потерял около 14 тысяч рублей. В общей сложности сумма украденных средств достигла 2,7 миллиона рублей, предупреждают в F6.

Ранее московская школьница пропала без вести, попав под влияние телефонных мошенников. Аферисты все чаще используют несовершеннолетних в своих схемах, вынуждая выполнять их указания. Эксперты рассказали, как защитить детей от подобных ситуаций.