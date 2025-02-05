Мошенники стали использовать виртуальные образы карт своих жертв

В ЦБ советуют обратиться в банк в случае сомнений по поводу сохранности сбережений. Номера банков можно найти на обратной стороне банковских карт или на их официальных сайтах. Кроме того, в ЦБ напомнили о том, что нельзя устанавливать приложения по просьбе незнакомцев или раскрывать им свои банковские данные.