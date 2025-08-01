Мошенники придумали схему с рассылкой опасного вируса через СМС

Мошенники придумали схему со звонками от лица маркетплейсов и курьерских служб. Они заявляют, что пользователю пришла посылка, заказ уже оплачен, осталось лишь согласовать время получения. Жертву убеждают в необходимости подтвердить личность, назвав код из СМС-сообщения. В действительности преступникам нужен код, чтобы войти в личный кабинет жертвы или подтвердить операции с ее банковскими счетами. Иногда преступники отправляют ссылку на фейковый сайт якобы от курьерской компании, где просят указать личные данные.