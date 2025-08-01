Мошенники придумали схему с рассылкой опасного вируса через СМС

Мошенники придумали схему с рассылкой вредоносного ПО Mamont через СМС, расширение таких файлов —.apk, сообщили в телеграм-канале управление киберполиции МВД России.
Файлы отправляют вместе с вопросом «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!».
«Mamont считывает push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, а также может автоматически пересылать опасный файл всем контактам пользователя», — объяснили в ведомстве.
Злоумышленники пытаются получить доступ к платежным данным и использовать личную информацию в преступных схемах.
В операционной системе Android любое приложение имеет формат .apk (Android Package Kit). APK-файл — архив, внутри которого находятся все компоненты приложения.
Ранее мошенники аналогичную схему использовали при рассылках в Telegram, где маскировали вирус под фото или видео.
Другие мошеннические схемы
Мошенники придумали схему со звонками от лица маркетплейсов и курьерских служб. Они заявляют, что пользователю пришла посылка, заказ уже оплачен, осталось лишь согласовать время получения. Жертву убеждают в необходимости подтвердить личность, назвав код из СМС-сообщения. В действительности преступникам нужен код, чтобы войти в личный кабинет жертвы или подтвердить операции с ее банковскими счетами. Иногда преступники отправляют ссылку на фейковый сайт якобы от курьерской компании, где просят указать личные данные.
Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в мессенджерах и скачивают оттуда «кружочки» с беседами, чтобы на их основе создать новые диалоги. После взлома аккаунта мошенники рассылают сообщения подчиненным и коллегам жертвы. Сформировать новый диалог на основе «кружочков» сейчас легко. Используются такие фейки ради того, чтобы вызвать доверие у других потенциальных жертв.