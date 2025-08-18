Мошенники придумали схему обмана с записью к врачам

Чаще всего преступники выходят на связь с жертвами в мессенджере. Они называют имя и отчество и спрашивают, сколько человек тратит времени на запись к врачам. В случае претензий злоумышленник выслушивает жалобы, а потом советует установить программное обеспечение, которое якобы просматривает свободные талоны. Если жертва выполнит инструкцию, то у преступника появится доступ к ее сбережениям.