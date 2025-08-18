Мошенники придумали схему обмана с записью к врачам

Мошенники придумали еще одну схему обмана. На этот раз они просят жертв установить фальшивое приложение якобы для ускорения записи к врачу. В действительности это программы удаленного доступа к мобильному телефону и онлайн-банкингу, которые злоумышленники используют для кражи денег, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.
Чаще всего преступники выходят на связь с жертвами в мессенджере. Они называют имя и отчество и спрашивают, сколько человек тратит времени на запись к врачам. В случае претензий злоумышленник выслушивает жалобы, а потом советует установить программное обеспечение, которое якобы просматривает свободные талоны. Если жертва выполнит инструкцию, то у преступника появится доступ к ее сбережениям.
Мошеннические схемы
Преступники пытаются найти жертв в мессенджерах и тематических группах. Они стараются войти в доверие и предлагают попробовать свои силы как «трейдер». Ради убедительности аферисты даже позволяют жертве вывести несколько тысяч рублей, но все это фейк.
Злоумышленники взламывают аккаунты пользователей в мессенджерах и скачивают оттуда «кружки» с беседами, чтобы на их основе создать новые диалоги. После взлома аккаунта мошенники рассылают сообщения подчиненным и коллегам жертвы. Сформировать новый диалог на основе «кружочков» сейчас легко. Используются такие фейки ради того, чтобы вызвать доверие у других потенциальных жертв.
Аферисты также рассылают фейковые письма от ГИБДД. «Письмо счастья» приходит по электронной почте или в мессенджере с формулировкой: «Вы нарушили ПДД. Ознакомьтесь с постановлением и оплатите штраф до 1.08». К письму обычно прикреплен файл в формате PDF, оформленный под официальное постановление ГИБДД. В документе даже может быть указано реальное имя человека, номер автомобиля или иные персональные данные.