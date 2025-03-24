Мошенники придумали схему обмана с косметологическими услугами

Кроме того, преступники просят в аренду аккаунты в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Злоумышленники обещают платить по 200 ₽ в день, но в действительности хотят получить полный контроль над аккаунтом, так они смогут украсть личные данные граждан или вымогать деньги.