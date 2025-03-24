Мошенники придумали схему обмана с косметологическими услугами

Мошенники придумали очередную схему по обману граждан. Фишинговые атаки проводятся под видом распространения косметологических процедур. Подробности представили в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России».
Злоумышленники заманивают жертв обещанием «бесплатной процедуры», утверждая, что осталось «только два места».
В ведомстве также рекомендовали проявлять аккуратность при поиске медицинских услуг — «это та сфера, где недобросовестное предпринимательство может навредить больше мошенничества». В МВД советуют проверять лицензии и читать отзывы.
Как еще мошенники обманывают граждан
Ранее в Москве задержали подозреваемого по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Якобы он обманул москвича, подсунув ему билеты «банка приколов» вместо 30 млн руб. По предварительным данным, заявитель хотел обменять иностранную валюту на российскую и нашел неизвестного «трейдера» в Telegram, который якобы вместо настоящих купюр передал билеты «банка приколов».
Мошенники также могут позвонить, представившись сотрудниками управляющей компании. В телефонном разговоре они предлагают «пересчитать квартплату». Такая схема направлена на пенсионеров, злоумышленники пытаются выманить у них персональные данные.
Кроме того, преступники просят в аренду аккаунты в WhatsApp (принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена). Злоумышленники обещают платить по 200 ₽ в день, но в действительности хотят получить полный контроль над аккаунтом, так они смогут украсть личные данные граждан или вымогать деньги.