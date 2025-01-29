Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

Преступники начали запугивать по телефону детей, к примеру, заявляя, что их родным грозит опасность, и требуя немедленно перевести деньги. Обмануть они могут, и создав поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх. В таком случае они попросят ввести данные банковской карты якобы для того, чтобы получить «приз». Мошенники также предлагают детям приобрести игровую валюту. Несовершеннолетние жертвы обмана забирают деньги из дома и передают их злоумышленникам.