Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

Мошенники отреагировали на очередной тренд — «дубайский шоколад» — и придумали схему по обману граждан с его использованием, сообщили в телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД «Вестник киберполиции России».
Популярность десерта стали использовать при проведении фишинговых атак и фейковых поставок. Преступники создают фальшивые сайты, где размещают логотипы знаменитых брендов — например, Deliveroo или Fix Dessert Chocolatier. Через такие интернет-страницы аферисты «распространяют вредоносное ПО или выманивают персональные данные».
Fix Dessert Chocolatier заявляла, что у компании нет онлайн-магазина и она не ведет продажу своей продукции в соцсетях, напомнили в ведомстве.
Кроме того, преступники могут орудовать, прикрываясь какой-либо псевдоорганизацией, которая якобы осуществляет доставку «дубайского шоколада» во все страны. В публикации призывают граждан к осторожности и советуют перед оплатой заказа прочитать отзывы на независимых платформах, а также не взаимодействовать с компаниями, не зарегистрированными в России.
Как еще мошенники обманывают граждан
Злоумышленники рассылают вредоносное ПО с расширением apk в Telegram. Опасный файл они маскируют под видео или фото и сопровождают его сообщениями «Это ты на фото?», «Это ты на видео».
При открытии файла с расширением apk на гаджете устанавливается приложение, после чего происходит заражение трояном Mamont, он считывает «push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи» и может рассылать этот файл контактам жертвы в Telegram.
Преступники начали запугивать по телефону детей, к примеру, заявляя, что их родным грозит опасность, и требуя немедленно перевести деньги. Обмануть они могут, и создав поддельные акции или выигрыши в онлайн-играх. В таком случае они попросят ввести данные банковской карты якобы для того, чтобы получить «приз». Мошенники также предлагают детям приобрести игровую валюту. Несовершеннолетние жертвы обмана забирают деньги из дома и передают их злоумышленникам.