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Мошенники придумали новый способ обмана — жертве предлагают «секретную работу»

В Москве зафиксирован новый способ обмана пенсионеров: мошенники убеждают жертв, что им поручена «секретная работа».

Источник: Российская газета

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, не так давно на такую уловку попался 82-летний москвич. Ему позвонил лжеследователь и «поручил» секретную работу — принять участие якобы в оперативно-разыскных мероприятиях. По указанию афериста потерпевший сначала перевел нужный счет 700 тысяч рублей. А потом продал свою квартиру на улице Твардовского и оплатил услуги риелтора.

Полученные от сделки 22,5 миллиона рублей пожилой москвич отдал курьеру. Однажды он рассказал о своей «секретной работе» сыну и только тогда понял, что стал жертвой мошенников.

Проводится расследование, начался розыск злоумышленников.