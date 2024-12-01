Мошенники придумали новый способ обмана — жертве предлагают «секретную работу»

Как сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры, не так давно на такую уловку попался 82-летний москвич. Ему позвонил лжеследователь и «поручил» секретную работу — принять участие якобы в оперативно-разыскных мероприятиях. По указанию афериста потерпевший сначала перевел нужный счет 700 тысяч рублей. А потом продал свою квартиру на улице Твардовского и оплатил услуги риелтора.