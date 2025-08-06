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Мошенники придумали коварную схему обмана россиянок. Подробности

Уловка направлена на то, чтобы выманить код из СМС.

Источник: Freepik

Мошенники придумали схему обмана россиянок под видом доставки букетов, пишет «РИА Новости».

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками службы доставки цветов, заявляют, что по определенному адресу на имя жертвы заказан букет и уточняют время, к которому якобы следует осуществить доставку. Далее на телефон приходит четырехзначный код, и преступники просят назвать его, убеждая жертву, что код нужен для сверки заказа с курьером.

В публикации уточнили, что на сайтах некоторых служб по оформлению букетов и подарков указано, что представители компаний не отправляют коды с требованием их озвучить.

Другие мошеннические схемы

Мошенники рассылают вредоносное ПО Mamont через СМС, расширение таких файлов —.apk. Файлы отправляют вместе с вопросом «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!». Mamont способен считывать push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, а также автоматически пересылать опасный файл всем контактам пользователя.

Мошенники используют схему с ошибочным переводом. Жертве приходит на карту небольшая сумма (1−2 тыс. руб.), вскоре ей звонит (или пишет) «отправитель» и просит вернуть деньги, заявляя, что перевод был для другого человека.

Средства просят перевести не на карту отправителя, а на другой счет, могут попросить воспользоваться терминалом или скачать специальное приложение для возврата. Преступник способен прикинуться растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, ссылающимся на путаницу в номерах. В доказательство, для правдоподобия, злоумышленники подчас отправляют «скриншот» платежа.