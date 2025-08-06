Мошенники придумали коварную схему обмана россиянок. Подробности

Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками службы доставки цветов, заявляют, что по определенному адресу на имя жертвы заказан букет и уточняют время, к которому якобы следует осуществить доставку. Далее на телефон приходит четырехзначный код, и преступники просят назвать его, убеждая жертву, что код нужен для сверки заказа с курьером.