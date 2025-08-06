Мошенники придумали коварную схему обмана россиянок. Подробности

Мошенники придумали схему обмана россиянок под видом доставки букетов, пишет «РИА Новости».
Злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками службы доставки цветов, заявляют, что по определенному адресу на имя жертвы заказан букет и уточняют время, к которому якобы следует осуществить доставку. Далее на телефон приходит четырехзначный код, и преступники просят назвать его, убеждая жертву, что код нужен для сверки заказа с курьером.
В публикации уточнили, что на сайтах некоторых служб по оформлению букетов и подарков указано, что представители компаний не отправляют коды с требованием их озвучить.
Другие мошеннические схемы
Мошенники рассылают вредоносное ПО Mamont через СМС, расширение таких файлов —.apk. Файлы отправляют вместе с вопросом «Это ты на видео?» или текстом «Смотри, там на фото ты!». Mamont способен считывать push-уведомления, СМС и фотографии из галереи, а также автоматически пересылать опасный файл всем контактам пользователя.
Средства просят перевести не на карту отправителя, а на другой счет, могут попросить воспользоваться терминалом или скачать специальное приложение для возврата. Преступник способен прикинуться растерянным подростком, пожилым человеком или курьером, ссылающимся на путаницу в номерах. В доказательство, для правдоподобия, злоумышленники подчас отправляют «скриншот» платежа.