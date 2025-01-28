Мошенники поблагодарили жителя Смоленска за перевод денег

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску обратился мужчина 1962 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Сотрудники полиции выяснили, что 14 января ему позвонил неизвестный и предложил пройти медицинский осмотр. Когда мужчина согласился, ему начали звонить другие лица, которые представлялись уже сотрудниками правоохранительных органов, и весь смысл их речей свелся к тому, что заявителю необходимо было срочно предпринять меры, чтобы обезопасить свои деньги.