Мошенники поблагодарили жителя Смоленска за перевод денег

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Смоленску обратился мужчина 1962 года рождения с заявлением по факту мошенничества. Сотрудники полиции выяснили, что 14 января ему позвонил неизвестный и предложил пройти медицинский осмотр. Когда мужчина согласился, ему начали звонить другие лица, которые представлялись уже сотрудниками правоохранительных органов, и весь смысл их речей свелся к тому, что заявителю необходимо было срочно предпринять меры, чтобы обезопасить свои деньги.
«В течение 10 дней он перечислял деньги различными суммами на указанные ему счета, продал свою автомашину, оформил кредит. Крупную сумму денег он передал нарочно курьеру, пришедшему к нему домой. Общая сумма причиненного материального ущерба превысила 9 млн рублей. А затем ему позвонили неизвестные и сообщили, что сейчас “хорошо гуляют” за его счет, и поблагодарили за перевод денег», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Смоленской области.
По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Потерпевший пояснил, что знал о действиях мошенников из сообщений в СМИ, информационных листовок и от сотрудников полиции.
Ранее россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников в киберпонедельник