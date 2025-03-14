Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о фейковой смерти знакомых

Мошенники могут рассылать вредоносные APK-файлы в Telegram под видом видеозаписи. Часто такое сообщение сопровождается вопросом «Это ты на видео?». После открытия «видео» устройство заражается трояном Mamont, который считывает «push-уведомления, СМС-сообщения и фотографии из галереи». Кроме того, вирус может рассылать этот файл всем контактам в Telegram. Точно так же злоумышленники могут отправить жертве файлы под видом фотографий. «Фотография не может иметь расширение .apk, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — напомнили в МВД.