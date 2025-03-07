Мошенники начали распространять вредоносное ПО на YouTube-каналах

До этого старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова рассказала, что мошенники рассылают сообщения с «подарочной» подпиской Telegram Premium со ссылкой, заманивающей на фишинговый сайт, и заполучают данные пользователя. Сообщение с «подарком» в виде подписки сопровождается ссылкой на сайт, который внешне похож на страницу авторизации Telegram. Чтобы получить премиум-подписку, жертве мошенничества предлагается ввести в поле данные от своего аккаунта. «Однако если человек введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта в мессенджере: номер телефона, пароль и код подтверждения, — они уйдут злоумышленникам», — отметила Ольга Свистунова.