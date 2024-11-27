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Мошенники начали обманывать россиян прямо у кассы магазина. Что за схема

Они предлагают заплатить за покупку украденной банковской картой.

Источник: ГУ МВД

Мошенники разработали схему с обманом россиян на кассе в магазине, рассказала агентству «Прайм» маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина. Схема не новая, некоторое время назад она была распространена в России, но потом случилось затишье.

Сценарий построен следующим образом: злоумышленник подходит к покупателю, который собирается совершить покупку на кассе наличными деньгами. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как рядом нет банкомата. Злоумышленник предлагает оплатить его покупку картой в обмен на наличные. При этом сам мошенник, как правило, выглядит совершенно обычно и не вызывает подозрений.

Карта, с которой предлагают оплатить товар, скорее всего, украдена, отмечает эксперт Анастасия Бастрыкина.

«В банкомате снять деньги без PIN-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1−3 тыс. рублей код не нужен», — объяснила эксперт.

Покупателя, который согласится на такое «безобидное» предложение, будут ждать неприятности.

Дело в том, что оплата с украденной карты будет привязана к покупке доверчивого покупателя, а его лицо попадет на камеру видеонаблюдения.

Доказать свою невиновность в воровстве банковской карты может быть сложно.

«Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами», — напомнила Бастрыкина.

Ранее президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные каждого россиянина уже есть в Сети. По его словам, данные чаще всего попадают в даркнет, а оттуда в руки мошенников.

Председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов назвал более конкретные цифры. Он сказал, что в открытом доступе уже находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян. При этом специалист отметил, что основным источником утечек оказались вовсе не кредитные организации, как считалось ранее. На них приходится всего 2%. Больше всего утечек допустили интернет-магазины и медицинские учреждения. Кузнецов добавил, что 2023 год оказался рекордным по количеству утечек. В 2024 году ситуация стала меняться, однако проблема утечек информации по-прежнему стоит остро. Большая часть данных используется для мошеннических звонков.

До этого в России заметили всплеск рассылки фальшивых постановлений о заведении уголовных дел. Письма якобы за подписью представителя ФСБ (иногда — Следственного комитета, МВД или прокуратуры) приходят на личные аккаунты граждан на почту или в мессенджер.