Мошенники начали обманывать россиян прямо у кассы магазина. Что за схема

Мошенники разработали схему с обманом россиян на кассе в магазине, рассказала агентству «Прайм» маркетолог PGR agency Анастасия Бастрыкина. Схема не новая, некоторое время назад она была распространена в России, но потом случилось затишье.
Сценарий построен следующим образом: злоумышленник подходит к покупателю, который собирается совершить покупку на кассе наличными деньгами. Он просит помочь ему получить наличные средства, так как рядом нет банкомата. Злоумышленник предлагает оплатить его покупку картой в обмен на наличные. При этом сам мошенник, как правило, выглядит совершенно обычно и не вызывает подозрений.
Карта, с которой предлагают оплатить товар, скорее всего, украдена, отмечает эксперт Анастасия Бастрыкина.
«В банкомате снять деньги без PIN-кода невозможно, а для оплаты на кассе небольших покупок до 1−3 тыс. рублей код не нужен», — объяснила эксперт.
Покупателя, который согласится на такое «безобидное» предложение, будут ждать неприятности.
Доказать свою невиновность в воровстве банковской карты может быть сложно.
«Поэтому ни в реальной жизни, ни в интернете нельзя соглашаться ни на какие предложения неизвестных лиц, связанные с наличными деньгами или банковскими картами», — напомнила Бастрыкина.
Ранее президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что персональные данные каждого россиянина уже есть в Сети. По его словам, данные чаще всего попадают в даркнет, а оттуда в руки мошенников.
Председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов назвал более конкретные цифры. Он сказал, что в открытом доступе уже находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян. При этом специалист отметил, что основным источником утечек оказались вовсе не кредитные организации, как считалось ранее. На них приходится всего 2%. Больше всего утечек допустили интернет-магазины и медицинские учреждения. Кузнецов добавил, что 2023 год оказался рекордным по количеству утечек. В 2024 году ситуация стала меняться, однако проблема утечек информации по-прежнему стоит остро. Большая часть данных используется для мошеннических звонков.