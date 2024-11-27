Мошенники начали обманывать россиян прямо у кассы магазина. Что за схема

Председатель правления «Сбера» Станислав Кузнецов назвал более конкретные цифры. Он сказал, что в открытом доступе уже находится 3,5 млрд строк с персональными данными 90% взрослых россиян. При этом специалист отметил, что основным источником утечек оказались вовсе не кредитные организации, как считалось ранее. На них приходится всего 2%. Больше всего утечек допустили интернет-магазины и медицинские учреждения. Кузнецов добавил, что 2023 год оказался рекордным по количеству утечек. В 2024 году ситуация стала меняться, однако проблема утечек информации по-прежнему стоит остро. Большая часть данных используется для мошеннических звонков.