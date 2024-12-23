Мошенники начали обманывать россиян после блокировки Viber

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества после блокировки в России мессенджера Viber. Они распространяют поддельные приложения: VPN-сервисы и инструкции, которые якобы помогают восстановить доступ к мессенджеру. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя отдела информационной безопасности группы компаний «Гарда» Виктора Иевлева.
По словам эксперта, предложенные мошенниками фейковые приложения, VPN-сервисы и инструкции, которые якобы помогают восстановить доступ к Viber, часто оказываются зараженными вредоносным программным обеспечением или используются для хищения персональных данных.
Он напомнил, что использование непроверенных сервисов может привести к утечке конфиденциальной информации, установке программ-шпионов и другим негативным последствиям.
Мессенджер Viber был заблокирован в России 13 декабря за нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации. «Выполнение требований необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — объяснили блокировку сервиса в Роскомнадзоре.
По данным Mediascope за ноябрь, Viber находился на третьем месте по популярности в России, уступая лишь мессенджерам WhatsApp (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta) и Telegram. Им ежемесячно пользовалось 26% населения.
В Госдуме блокировку сервиса объяснили тем, что он был «не способен обеспечить должный уровень безопасности пользователей». Депутат Антон Немкин пояснил, что из-за систем шифрования и простоты регистрации в Viber его чаще всего выбирали мошенники и иностранные спецслужбы, которые пытаются завербовать население России.