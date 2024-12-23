Мошенники начали обманывать россиян после блокировки Viber

Мессенджер Viber был заблокирован в России 13 декабря за нарушения требований российского законодательства к организаторам распространения информации. «Выполнение требований необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации», — объяснили блокировку сервиса в Роскомнадзоре.