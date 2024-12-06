Мошенники начали красть данные с помощью поврежденных файлов Word

Ранее старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Ольга Свистунова предупредила, что мошенники рассылают сообщения с «подарочной» подпиской Telegram Premium со ссылкой, заманивающей на фишинговый сайт. Чтобы получить премиум-подписку, жертве мошенничества предлагается ввести в поле данные от своего аккаунта. Однако если человек введет на фейковой странице учетные данные от своего аккаунта, они уйдут злоумышленникам. Эксперт подчеркнула, что ведущая на фальшивую страницу ссылка может выглядеть правдоподобно. Чтобы распознать это с телефона, необходимо «зажать» ссылку и сравнить оригинальную ссылку с тем, что изначально было в сообщении.