Мошенники начали искать дропперов на сайтах знакомств. В чем опасность

Ранее стало известно о другой схеме с участием дропов: мошенники берут в аренду банковские карты, а затем выводят на них похищенные средства. Раньше злоумышленники выкупали карты у владельцев, а после совершения транзакций избавлялись от них. Новая схема намного коварнее. Теперь мошенники берут карты вместе с логинами и паролями в банковских приложениях «в аренду» у простых пользователей (дропов). Они убеждают их, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают им легкий и легальный заработок. Таким образом злоумышленники стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.