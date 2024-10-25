Мошенники начали искать дропперов на сайтах знакомств. В чем опасность

Из-за новых поправок в законе «О Национальной платежной системе» мошенники стали искать дропов для своих схем в игровых чатах и на сайтах знакомств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей банков и компаний по информационной безопасности.
Дропперы (дропы) — это люди, которые оформляют на себя банковские карты, а потом передают их мошенникам. Злоумышленники переводят на счета дропов похищенные средства. Заработавшие в июле 2024 года поправки в 161-ФЗ «О Национальной платежной системе» усложнили жизнь мошенников. Теперь банки обязаны блокировать подозрительные переводы на два дня, если они совершаются на счет или устройство из базы ЦБ без согласия клиента.
Как отметила аналитик угроз в дарквебе компании Positive Technologies Анастасия Чурсина, изменения в законе сначала привели к снижению активности мошенников по поиску дропов, а затем — к резкому росту.
«С начала сентября спрос резко стал повышаться и не только достиг предыдущих значений количества сообщений, которые были до ужесточения контроля за операциями, но и увеличился на 15%. Это говорит о том, что мошенники активно ищут дропов для компенсации потерь за предыдущие месяцы», — сказала Чурсина.
Дропами все чаще становятся студенты, которые нуждаются в деньгах. Их находят в приложениях для знакомств, на игровых платформах и даже через вербовку родственников. В некоторых регионах люди вместе со своей картой продают карты родственников, которые берут у них под разными предлогами, отметил руководитель Центра экосистемной защиты Т-банка Олег Замиралов.
По данным «Сбера», в 2024 году в дропперство вовлечено порядка 2 млн россиян. Около 60% из них — это молодые люди, для которых характерно стремление к легкому заработку. Как напомнил начальник управления защиты корпоративных интересов ВТБ Дмитрий Ревякин, дропы могут попасть в черные списки банков и стать соучастниками уголовного преступления по статье «Мошенничество». Максимальное наказание — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
Ранее стало известно о другой схеме с участием дропов: мошенники берут в аренду банковские карты, а затем выводят на них похищенные средства. Раньше злоумышленники выкупали карты у владельцев, а после совершения транзакций избавлялись от них. Новая схема намного коварнее. Теперь мошенники берут карты вместе с логинами и паролями в банковских приложениях «в аренду» у простых пользователей (дропов). Они убеждают их, что передача банковской карты и доступа к банковским сервисам безопасна, обещают им легкий и легальный заработок. Таким образом злоумышленники стремятся перевести ответственность на изначальных владельцев карт, делая их соучастниками преступления.
Другим популярным сценарием мошенничества является взлом аккаунтов россиян в соцсетях и мессенджерах, чтобы на основе фото, видео и голоса создать дипфейки и выманить деньги у друзей и родственников. Сообщается, что в некоторых случаях мошенники создают дипфейки работодателей, сотрудников государственных органов или известных личностей из той сферы деятельности, в которой трудится их потенциальная жертва.