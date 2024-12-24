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Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы выманить деньги

В России аферисты придумали новую схему обмана граждан: они имитируют взлом аккаунта на сайте «Госуслуги» и оформление микрозаймов, чтобы заставить потерпевшего перевести деньги на «безопасный счет». Об этом сообщила коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова в беседе с РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Первый звонок от мошенников поступает в мессенджер с ником «Социальный фонд» якобы для записи на перерасчет пенсии, они требуют ID-код, а затем звонят якобы из поддержки «Госуслуг» и говорят, что кто-то пытается украсть данные, отметила эксперт. А чтобы вызвать доверие собеседника, аферисты предлагают ему записать разговор и заявить в полицию, рассказала Верестникова.

Кроме того, параллельно мошенники рассылают фейковые СМС о входе в личный кабинет разных микрофинансовых организаций, потерпевший получает ложные уведомления о переводе денег в банки.

«И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или “полиция”, или “банк”, и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на “безопасный счет” или же передает подставному “курьеру из Центробанка” наличными», — добавила эксперт.

Накануне сообщалось, что мошенники начали создавать поддельные информационные сайты и распространять на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет аферистам красть аккаунты пользователей портала. В сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI отметили, что мошенники придумали новый способ в дополнение к уже используемым схемам, которые связаны с получением SMS-кода.