Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы выманить деньги

Первый звонок от мошенников поступает в мессенджер с ником «Социальный фонд» якобы для записи на перерасчет пенсии, они требуют ID-код, а затем звонят якобы из поддержки «Госуслуг» и говорят, что кто-то пытается украсть данные, отметила эксперт. А чтобы вызвать доверие собеседника, аферисты предлагают ему записать разговор и заявить в полицию, рассказала Верестникова.