Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг», чтобы выманить деньги

Первый звонок от мошенников поступает в мессенджер с ником «Социальный фонд» якобы для записи на перерасчет пенсии, они требуют ID-код, а затем звонят якобы из поддержки «Госуслуг» и говорят, что кто-то пытается украсть данные, отметила эксперт. А чтобы вызвать доверие собеседника, аферисты предлагают ему записать разговор и заявить в полицию, рассказала Верестникова.
Кроме того, параллельно мошенники рассылают фейковые СМС о входе в личный кабинет разных микрофинансовых организаций, потерпевший получает ложные уведомления о переводе денег в банки.
«И когда жертва атаки начинает уже всерьез паниковать, с ней связываются или “полиция”, или “банк”, и для защиты средств она сама переводит все свои деньги на “безопасный счет” или же передает подставному “курьеру из Центробанка” наличными», — добавила эксперт.
Накануне сообщалось, что мошенники начали создавать поддельные информационные сайты и распространять на них фейковые номера служб поддержки «Госуслуг», что позволяет аферистам красть аккаунты пользователей портала. В сервисе разведки уязвимостей и утечек данных DLBI отметили, что мошенники придумали новый способ в дополнение к уже используемым схемам, которые связаны с получением SMS-кода.