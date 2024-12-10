Мошенники на линии: в ФСБ рассказали, как не попасться на их уловки

В последнее время участились случаи, когда мошенники обманывают людей по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ. Они звонят с подменных номеров, похожих на официальные, и убеждают граждан перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. Мошенники утверждают, что это поможет сохранить деньги и предотвратить преступления, рассказали в ведомстве.