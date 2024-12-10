Мошенники на линии: в ФСБ рассказали, как не попасться на их уловки

В последнее время участились случаи, когда мошенники обманывают людей по телефону, выдавая себя за сотрудников ФСБ. Они звонят с подменных номеров, похожих на официальные, и убеждают граждан перевести деньги на «безопасный счет» или передать наличные курьеру. Мошенники утверждают, что это поможет сохранить деньги и предотвратить преступления, рассказали в ведомстве.
Часто они угрожают возбуждением уголовных дел против жертвы или ее близких, если те не выполнят требования. Мошенники могут присылать фотографии поддельных удостоверений и документов, чтобы убедить жертву в своей правоте.
ФСБ подчеркивает, что уведомления о привлечении к уголовной ответственности всегда передаются в письменном виде и лично. Сотрудники ФСБ не используют мессенджеры для общения с гражданами и не отправляют документы по телефону.
Если вам звонят и говорят слова вроде «ФСБ», «МВД» или «безопасный счет», лучше прекратить разговор. За отказ выполнять такие требования не предусмотрена уголовная или административная ответственность.
ФСБ также предупреждает о возможных попытках вовлечения граждан в противоправные действия со стороны недружественных государств. Будьте бдительны и не вступайте в разговоры с незнакомыми людьми.
Ранее сообщалось, что мошенники обманывают людей под видом трудоустройства или стажировки: они стали чаще размещать в интернете объявления о привлекательных вакансиях в крупных компаниях, государственных организациях и Центробанке.