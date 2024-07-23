Мошенники массово заявляют о «проверках»: как не попасться на их удочку

Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах с именами и фото реальных сотрудников ведомств и пишут жертвам, обращаясь к ним по имени и отчеству. Иногда это письма на электронную почту с адреса, похожего на официальный. Аферисты заявляют, что получатель вел «незаконную деятельность» на ресурсах, связанных с иностранными агентами, или совершал «действия, связанные с поддержкой экстремизма». Нередко жертвам угрожают уголовным делом по статье о призывах к экстремизму, возбуждении ненависти или вражды. Злоумышленники запугивают их и разными способами пытаются выманить у них деньги.