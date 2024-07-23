Мошенники массово заявляют о «проверках»: как не попасться на их удочку

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества зафиксировали всплеск сообщений от мошенников. Они заявляют бюджетникам и госслужащим о так называемых «проверках».
Злоумышленники создают аккаунты в мессенджерах с именами и фото реальных сотрудников ведомств и пишут жертвам, обращаясь к ним по имени и отчеству. Иногда это письма на электронную почту с адреса, похожего на официальный. Аферисты заявляют, что получатель вел «незаконную деятельность» на ресурсах, связанных с иностранными агентами, или совершал «действия, связанные с поддержкой экстремизма». Нередко жертвам угрожают уголовным делом по статье о призывах к экстремизму, возбуждении ненависти или вражды. Злоумышленники запугивают их и разными способами пытаются выманить у них деньги.
Эксперты предупреждают, что аферисты могут быть хорошо подготовлены: знать имена коллег жертв, подделывать аудио- и видеосообщения.
Как не попасться на удочку мошенников:
- Не отвечайте на сомнительные звонки и сообщения, особенно если собеседник предлагает пройти проверку или просит предоставить личные данные.
- При получении подозрительного сообщения нужно связаться со своим работодателем или специалистом по безопасности, чтобы уточнить информацию о проверках.
- Если вам предлагают помочь пройти проверку или предоставить документы, стоит насторожиться.
- Никогда не предоставляйте свои персональные данные, пароли или другую конфиденциальную информацию по телефону или электронной почте.
Напомним, аферисты могут действовать и по-другому. Так, некоторые из них могут взять на жертву кредит. Что делать в таких случаях, можно узнать тут.
Айгуль Сабитова