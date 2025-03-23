Мошенники добрались до счетов умерших россиян: Раскрыта новая схема обмана

Мошенники начали перевыпускать SIM-карты умерших людей и снимать деньги с их счетов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным издания, в одном из регионов России после смерти пожилой женщины её данные были получены из реестра наследственных дел. Затем через интернет была выпущена SIM-карта на её имя, и со счетов пропало 1,2 миллиона рублей.
Наследник обнаружил несоответствие баланса и обратился в полицию. В результате были задержаны мошенники: трое молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет из Красноярского края, 20-летний житель Брянска, 29-летняя девушка из Йошкар-Олы и организатор — 44-летний житель Саратова. Возбуждено уголовное дело.
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