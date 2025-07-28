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Мошенники активизируют схемы обмана с редкими юзернеймами в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил о новых схемах мошенничества, связанных с редкими именами пользователей мессенджера. В своем телеграм-канале он отметил, что злоумышленники шантажируют владельцев ценных никнеймов, пытаясь заставить их передать аккаунты.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

«Мы видим, как мошенники шантажируют пользователей, пытаясь заставить их выдать эти ценные коллекционные предметы», — заявил Дуров. По его данным, стоимость некоторых юзернеймов превышает $100 тыс.

Как рассказал директор Координационного центра доменов «.RU/.РФ» Андрей Воробьев, преступники используют несколько методов обмана. Один из них — создание фейковых страниц технической поддержки Telegram, где жертву убеждают пройти «верификацию» через фишинговые ссылки. Другой способ — предложение продать редкий никнейм на поддельных аукционах, имитирующих официальную платформу Fragment.

Редкие юзернеймы стали цифровым активом после запуска Fragment в 2022 году, отметил Воробьев. Например, ник @paul был продан за $24 тыс. Рост спроса на такие имена спровоцировал «цифровые угоны»: мошенники требуют передачи аккаунтов под угрозой раскрытия личных данных, добавила руководитель группы защиты бренда Angara SOC Мария Михайлова.

Эксперты рекомендуют для защиты аккаунтов включать двухфакторную аутентификацию, избегать переходов по подозрительным ссылкам, не сообщать коды из SMS и регулярно обновлять контактные данные.

«При потере аккаунта начинается цепь проблем: фейки, вирусы, шантаж», — предупредила советник генерального директора RooX Наталия Леднева.

Ранее эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко раскрыла новую схему, по которой мошенники крадут данные россиян. Теперь аферисты создают фишинговые сайты, на которых предлагают получить выплаты якобы по указу президента.