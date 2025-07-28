Мошенники активизируют схемы обмана с редкими юзернеймами в Telegram

Как рассказал директор Координационного центра доменов «.RU/.РФ» Андрей Воробьев, преступники используют несколько методов обмана. Один из них — создание фейковых страниц технической поддержки Telegram, где жертву убеждают пройти «верификацию» через фишинговые ссылки. Другой способ — предложение продать редкий никнейм на поддельных аукционах, имитирующих официальную платформу Fragment.