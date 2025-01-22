Мошенники активизировались в сфере образования: советы для родителей по избежанию киберугроз

Как злоумышленники находят уязвимости
По мнению управляющего RTM Group и эксперта по кибербезопасности Евгения Царева, основная причина роста мошенничества заключается в том, что «многие лазейки и возможности преступникам перекрыли госорганизации и банки».
Он подчеркнул, что «все, что связано с обучением и здоровьем несовершеннолетних и молодежи — это чувствительная тема». Родители и учащиеся не привыкли подвергать сомнению информацию о необходимости выполнения различных действий, что делает их уязвимыми для манипуляций.
«Если на звонок из “службы безопасности банка” наши граждане уже научились отвечать категорично “нет”, то в вопросах образования еще есть место для недобросовестных манипуляций», — добавляет Царев.
Интернет-аналитик компании «Газинформсервис» Марина Пробетс, указывает на то, что «образование — это важная ценность для большинства родителей, и они готовы пойти на многое, чтобы обеспечить своим детям качественное обучение». Она добавила, что начало нового учебного периода — это время повышенной активности и суматохи, когда родители могут быть менее внимательными к деталям, что создает благоприятные условия для мошеннических действий.
Основные ловушки в мире образования
Мошенники используют различные схемы, чтобы обмануть родителей. Например, они могут представляться сотрудниками образовательных учреждений и сообщать о необходимости обновления информации.
Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России отмечает, что неизвестные лица звонят законным представителям учеников и убеждают их сообщить код от Госуслуг, присланный по SMS. Кроме того, злоумышленники могут использовать фишинговые сайты, поддельные сообщения и другие методы, чтобы заполучить личные данные.
Как пояснил Царев, осенью прошлого года фиксировалось множество атак с применением схемы «поликлиника», когда ребенку, внуку необходимо было пройти диспансеризацию и подтвердить код доступа — на самом деле, к Госуслугам.
«Буквально после зимних каникул был скачок мошенничеств, когда под видом обновления системы “Сферум” для школьников и родителей также получали доступ к “Госуслугам”. Также активно связываются и со студентами. Цель — захват аккаунта на “Госуслугах”, где преступники завладевают персональной информацией, берут кредиты, используют для других схем по выманиванию денег со счетов», — рассказал он.
Собеседник ВФокусе Mail также добавил, что фиксировались попытки перевода денег на «новый безопасный счет», которые совершались в отношении студентов-контрактников. «Отрадно отметить, что успешных атак здесь становится все меньше — граждане более бдительны и стараются не поддаваться», — обратил внимание Царев.
Как себя обезопасить: щиты для родителей и детей
Чтобы избежать столкновения с мошенниками, эксперты советуют критически оценивать любую информацию, поступающую из неофициальных источников. «Никогда не сообщайте коды из SMS, логины, пароли и данные банковских карт, помня, что официальные организации никогда не запрашивают такую информацию по телефону или в сообщениях», — предупреждает Пробетс. Также важно перепроверять информацию, обращаясь напрямую в учебное заведение через официальные контакты, указанные на сайте учреждения.
Кроме того, стоит быть осторожными с ссылками, особенно полученными в SMS или мессенджерах. «Если собеседник торопит вас или манипулирует вашими эмоциями, это серьезный повод насторожиться», — отмечает Пробетс. Открытый разговор с детьми о кибербезопасности поможет им распознать потенциальные угрозы и не стать жертвами мошенничества.