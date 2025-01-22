Мошенники активизировались в сфере образования: советы для родителей по избежанию киберугроз

Интернет-аналитик компании «Газинформсервис» Марина Пробетс, указывает на то, что «образование — это важная ценность для большинства родителей, и они готовы пойти на многое, чтобы обеспечить своим детям качественное обучение». Она добавила, что начало нового учебного периода — это время повышенной активности и суматохи, когда родители могут быть менее внимательными к деталям, что создает благоприятные условия для мошеннических действий.