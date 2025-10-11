Популярные темы
Мощнее «Орешника»: в Госдуме раскрыли детали нового супероружия Путина

Новейшее российское оружие, разработку которого анонсировал президент Владимир Путин, превзойдет по мощности ракету «Орешник» и будет способно поразить командные пункты НАТО в любой точке мира.

Источник: РИА "Новости"

Новейшее российское оружие, разработку которого анонсировал президент Владимир Путин, превзойдет по мощности ракету «Орешник» и будет способно поразить командные пункты НАТО в любой точке мира. Такое предположение в беседе с порталом NEWS.ru высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

По мнению парламентария, речь идет об оружии стратегического назначения. «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное», — считает Колесник.

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться. Думаю, оно будет мощнее “Орешника”. Если Путин говорит, значит оно уже есть», — добавил депутат.

Это заявление прозвучало на фоне недавних слов самого президента. На пресс-конференции в Душанбе Владимир Путин объявил, что у России скоро появится новейшее вооружение, испытания которого успешно завершаются.

Военные аналитики уже строят предположения, о какой именно разработке идет речь. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, это может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, передает ТАСС. По его словам, это необходимо для «гибких вариантов реагирования» на новые угрозы, в том числе на планы Евросоюза, который, по данным аналитика, «намерен завершить практическую подготовку к возможной войне против России» к 2030 году.

