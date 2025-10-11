Мощнее «Орешника»: в Госдуме раскрыли детали нового супероружия Путина

Военные аналитики уже строят предположения, о какой именно разработке идет речь. По мнению главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, это может быть связано с твердотопливными ракетными технологиями, передает ТАСС. По его словам, это необходимо для «гибких вариантов реагирования» на новые угрозы, в том числе на планы Евросоюза, который, по данным аналитика, «намерен завершить практическую подготовку к возможной войне против России» к 2030 году.