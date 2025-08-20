«‎Мощная оплеуха»: Трамп взбодрил Зеленского и глав ЕС картой новой Украины, считает Захарова

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство. Всех тех, кто несколько лет в отрыве от истории, в отрыве от географии, в отрыве от реальности талдычил по поводу поля боя, где все должно решиться, не понимая, о чем они говорят. Эта оплеуха должна была, наверное, каким-то образом магическим взбодрить Зеленского», — высказалась дипломат в эфире радио Sputnik.
Напомним, что к приезду Зеленского в Белом доме подготовили карту, на которой для наглядности пометили области, находящиеся под контролем ВС РФ. Там было в процентах указано, сколько земель заняли российские войска. Мединский углядел любопытную деталь на карте Украины, из которой следует, что ВСУ сдали ещё четыре города.