Мощь стихии: афтершоки после землетрясения на Камчатке продолжатся месяц

Редкое явление
Землетрясение, произошедшее в 150 км от Петропавловска-Камчатского, стало самым мощным в регионе с 1952 года. Как пояснил Алексей Завьялов, доктор физико-математических наук из Института физики Земли РАН, тектонические плиты в зоне субдукции Тихоокеанской плиты под Евразийскую создали «зацеп», который и спровоцировал толчок.
«В данном случае Тихоокеанская тектоническая плита постепенно продвигалась под Евро-Азиатскую плиту. Поскольку тектонические края неровные, в таких местах неизбежно возникают зацепы. Чтобы было легче понять этот процесс, представьте, что вы тащите что-то очень тяжелое по неровной поверхности и вдруг встречаете сопротивление», — объяснил ученый в разговоре с ВФокусе Mail.
По его словам, афтершоки, которые ощущаются сегодня в Петропавловске, продолжатся не менее месяца. В 1952 году аналогичный толчок магнитудой 9 вызвал цунами. Это землетрясение стало шестым в списке самых сильных, зафиксированных за всю историю наблюдений за последние 30 лет. Тогда сейсмическая активность также сопровождалась мощным цунами. «Мне очевидцы рассказывали, что волна была настолько мощной, что она закинула танк на сопку. Нынешнее событие сопоставимо по масштабу, — добавил Завьялов. — Такие события происходят раз в год в мире. Это уникальное явление».
В Петропавловске-Камчатском землетрясение застало врачей онкодиспансера прямо во время операции. Несмотря на опасность, медики сохранили хладнокровие и смогли завершить процедуру. Губернатор Камчатки Владимир Солодов распорядился подготовить документы для награждения медиков. В аэропорту города пострадала женщина, но ее состояние оценивается как стабильное после оказания помощи. В Петропавловске-Камчатском было повреждено здание детского сада № 15. На момент происшествия детей в учреждении не было — садик уже закрыли на ремонт. Губернатор Владимир Солодов сообщил, что сейчас специалисты проверяют устойчивость здания. Работы должны закончиться сегодня, после чего примут решение о восстановлении.
Цунами на Курилах
Северо-Курильск оказался под ударом волн цунами, затопивших порт и рыбопромышленное предприятие. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что третья волна оказалась наиболее разрушительной, повредив инфраструктуру и выбросив суда на берег. Всего регион пережил четыре серии цунами, рассказал мэр Северокурильского района Александр Овсянников. Эвакуация жителей на возвышенности прошла успешно, пострадавших нет. «Ситуация под контролем, но обследование зданий только начинается», — подчеркнул Лимаренко.
Сейчас власти оценивают ущерб, нанесенный инфраструктуре. Также предупреждение о цунами было объявлено для Алеутских островов на Аляске и Гавайских островов США. В Японии жителей прибрежных районов призвали немедленно эвакуироваться. Ожидается, что волны высотой три метра могут обрушиться на северные районы Хоккайдо и южные территории острова Огасавара.
Дарья Баева