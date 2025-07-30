Мощь стихии: афтершоки после землетрясения на Камчатке продолжатся месяц

По его словам, афтершоки, которые ощущаются сегодня в Петропавловске, продолжатся не менее месяца. В 1952 году аналогичный толчок магнитудой 9 вызвал цунами. Это землетрясение стало шестым в списке самых сильных, зафиксированных за всю историю наблюдений за последние 30 лет. Тогда сейсмическая активность также сопровождалась мощным цунами. «Мне очевидцы рассказывали, что волна была настолько мощной, что она закинула танк на сопку. Нынешнее событие сопоставимо по масштабу, — добавил Завьялов. — Такие события происходят раз в год в мире. Это уникальное явление».