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Mos Def и The Alchemist объединились в группу Forensics

Рэперы Mos Def и The Alchemist объявили, что объединили усилия для записи совместного альбома. Проект получил название Forensics. Услышать новую музыку от артистов поклонники смогут 25 января на живом выступлении артистов.

Источник: Звук

Рэперы Mos Def и The Alchemist объявили, что объединили усилия для записи совместного альбома. Проект получил название Forensics. Услышать новую музыку от артистов поклонники смогут 25 января на живом выступлении артистов.

Никаких иных деталей пока неизвестно, сообщает Complex.

Примечательно, что это далеко не единственный коллаборативный альбом, который мы можем услышать от The Alchemist. В конце прошлого года музыкант с энтузиазмом отозвался на предложение записать лонгплей с Kid Kudi, а недавно заявил о желании поработать с Young Thug.

Также в уходящем году артист говорил о мечте записать что-то вместе с Jay-Z.