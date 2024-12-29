Mos Def и The Alchemist объединились в группу Forensics

Примечательно, что это далеко не единственный коллаборативный альбом, который мы можем услышать от The Alchemist. В конце прошлого года музыкант с энтузиазмом отозвался на предложение записать лонгплей с Kid Kudi, а недавно заявил о желании поработать с Young Thug.