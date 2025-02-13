Моржевание вызывает рак? В чем польза и вред купания в ледяной воде

Моржевание — популярная у россиян процедура закаливания. Считается, что купание в ледяной воде повышает иммунитет и укрепляет здоровье. Однако это полезно далеко не всем — неправильная подготовка может спровоцировать обострение хронических заболеваний и даже привести к развитию онкологии. Что происходит с организмом при зимнем погружении в воду и кому противопоказаны такие экстремальные нагрузки, редакция сайта pravda-nn.ru выяснила у экспертов из ПИМУ.