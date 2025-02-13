Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Моржевание вызывает рак? В чем польза и вред купания в ледяной воде

С каждым годом моржевание становится все популярнее.

Источник: Freepik

Моржевание — популярная у россиян процедура закаливания. Считается, что купание в ледяной воде повышает иммунитет и укрепляет здоровье. Однако это полезно далеко не всем — неправильная подготовка может спровоцировать обострение хронических заболеваний и даже привести к развитию онкологии. Что происходит с организмом при зимнем погружении в воду и кому противопоказаны такие экстремальные нагрузки, редакция сайта pravda-nn.ru выяснила у экспертов из ПИМУ.

Что такое моржевание

Моржевание — это не только про плавание в холодной воде. Сюда также входит обливание холодной водой, обтирание снегом, прогулки без одежды зимой и быстрое окунание в прорубь.

Моржевание полезно людям изначально здоровым и закалённым, которые готовились к подобным нагрузкам с самого детства. В зрелом возрасте также можно подготовиться к этому, однако для этого необходимо вести здоровый образ жизни вне зависимости от сезона.

Что происходит с организмом

В самые первые секунды, когда человек только входит в холодную воду, происходит резкое сужение кровеносных сосудов на поверхности кожи, что позволяет сохранить тепло и защитить жизненно важные органы. Однако через несколько минут, чтобы не допустить переохлаждения, в организме запускается механизм терморегуляции, благодаря чему человек начинает ощущать прилив энергии.

Кому противопоказано

Неподготовленный человек во время купания в холодной воде может не только повредить здоровье, но и лишиться жизни. Такие случаи современной медицине и спасателям МЧС России известны.

Моржевание не рекомендовано тем людям, кто имеет хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, легких, мочевыделительной системы.

Резкие переохлаждения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.

«Нетренированный организм может отреагировать резким спазмом сосудистого русла, приступом нарушения ритма сердца, спазмом дыхательной мускулатуры или реакцией дыхательного центра. В ледяной воде у нетренированного человека могут произойти опасные, угрожающие жизни состояния. И не только это, но и развитие любых заболеваний, которые развиваются в результате резкого переохлаждения — например, пневмония, острый нефрит, ангина», — рассказывает первый заместитель директора Института терапии ПИМУ, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики, доктор медицинских наук, профессор Наталья Боровкова.

Именно поэтому подготовку к моржеванию необходимо проводить под контролем специалистов. По мере таких тренировок холод перестает ощущаться — а значит, человек меньше мерзнет в холодную погоду. Остается лишь так называемая «игра сосудов», т.е. когда они расширяются и сужаются, в момент действия холода.

При этом специалисты предупреждают, что закаливание не равно защите от простуд и инфекций, однако закаленный человек менее подвержен переохлаждению.

Польза моржевания

Приятнее всего от моржевания иммунитету: холодные температуры стимулируют выработку определённых иммунных клеток, что может помочь в повышении устойчивости к заболеваниям.

Также выделяются эндорфины, которые не только помогают улучшать самочувствие в целом, но и снижают уровень стресса.

«Регулярные тренировки при грамотном подходе оказывают благотворное влияние на организм и повышают его адаптацию к холодным условиям», — уточняет Наталья Боровкова.

Моржевание вызывает рак?

Пока медицина не обладает научными данными о том, что моржевание приводит к развитию онкозаболеваний. Поэтому все желающим записаться в ряды «ледяных» людей рекомендуют сперва проконсультироваться со своими врачами.

«Людям, желающим заняться закаливанием или моржеванием, мы рекомендуем заблаговременно проконсультироваться со специалистом, чтобы вовремя выявить возможные противопоказания и получить рекомендации о том, как правильно это делать», — подчеркнула заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики им. Н. Е. Яхонтова, доктор медицинских наук, профессор Анна Масленникова.