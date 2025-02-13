Моржевание вызывает рак? В чем польза и вред купания в ледяной воде

Моржевание — популярная у россиян процедура закаливания. Считается, что купание в ледяной воде повышает иммунитет и укрепляет здоровье. Однако это полезно далеко не всем — неправильная подготовка может спровоцировать обострение хронических заболеваний и даже привести к развитию онкологии. Что происходит с организмом при зимнем погружении в воду и кому противопоказаны такие экстремальные нагрузки, редакция сайта pravda-nn.ru выяснила у экспертов из ПИМУ.
Что такое моржевание
Моржевание — это не только про плавание в холодной воде. Сюда также входит обливание холодной водой, обтирание снегом, прогулки без одежды зимой и быстрое окунание в прорубь.
Моржевание полезно людям изначально здоровым и закалённым, которые готовились к подобным нагрузкам с самого детства. В зрелом возрасте также можно подготовиться к этому, однако для этого необходимо вести здоровый образ жизни вне зависимости от сезона.
Что происходит с организмом
В самые первые секунды, когда человек только входит в холодную воду, происходит резкое сужение кровеносных сосудов на поверхности кожи, что позволяет сохранить тепло и защитить жизненно важные органы. Однако через несколько минут, чтобы не допустить переохлаждения, в организме запускается механизм терморегуляции, благодаря чему человек начинает ощущать прилив энергии.
Кому противопоказано
Неподготовленный человек во время купания в холодной воде может не только повредить здоровье, но и лишиться жизни. Такие случаи современной медицине и спасателям МЧС России известны.
Резкие переохлаждения могут спровоцировать обострение хронических заболеваний.
«Нетренированный организм может отреагировать резким спазмом сосудистого русла, приступом нарушения ритма сердца, спазмом дыхательной мускулатуры или реакцией дыхательного центра. В ледяной воде у нетренированного человека могут произойти опасные, угрожающие жизни состояния. И не только это, но и развитие любых заболеваний, которые развиваются в результате резкого переохлаждения — например, пневмония, острый нефрит, ангина», — рассказывает первый заместитель директора Института терапии ПИМУ, заведующая кафедрой терапии и общей врачебной практики, доктор медицинских наук, профессор Наталья Боровкова.
Именно поэтому подготовку к моржеванию необходимо проводить под контролем специалистов. По мере таких тренировок холод перестает ощущаться — а значит, человек меньше мерзнет в холодную погоду. Остается лишь так называемая «игра сосудов», т.е. когда они расширяются и сужаются, в момент действия холода.
При этом специалисты предупреждают, что закаливание не равно защите от простуд и инфекций, однако закаленный человек менее подвержен переохлаждению.
Польза моржевания
Также выделяются эндорфины, которые не только помогают улучшать самочувствие в целом, но и снижают уровень стресса.
«Регулярные тренировки при грамотном подходе оказывают благотворное влияние на организм и повышают его адаптацию к холодным условиям», — уточняет Наталья Боровкова.
Моржевание вызывает рак?
Пока медицина не обладает научными данными о том, что моржевание приводит к развитию онкозаболеваний. Поэтому все желающим записаться в ряды «ледяных» людей рекомендуют сперва проконсультироваться со своими врачами.
«Людям, желающим заняться закаливанием или моржеванием, мы рекомендуем заблаговременно проконсультироваться со специалистом, чтобы вовремя выявить возможные противопоказания и получить рекомендации о том, как правильно это делать», — подчеркнула заведующая кафедрой онкологии, лучевой терапии и лучевой диагностики им. Н. Е. Яхонтова, доктор медицинских наук, профессор Анна Масленникова.