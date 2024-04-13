Моряков спасли с необитаемого острова в Тихом океане благодаря надписи на песке

Ранее, 18 апреля 2023 года, индонезийские рыбаки прожили шесть дней без воды и продовольствия из-за циклона, сбившего их суда с курса и выбросившего на необитаемый остров у побережья Брума Западной Австралии. С острова были спасены 11 человек, еще девять погибли. Отмечалось, что ЧП произошло из-за того, что одна лодка рыбаков затонула, а вторую выбросило на берег острова Бедвелл в 313 км к западу от побережья Брума.