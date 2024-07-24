Моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

Известно, что экипаж судна Фернана Магеллана не ел рыбу, когда совершал первое в мире кругосветное путешествие. Моряки предпочитали употреблять в пищу кожаные ремни и даже ботинки. И это не единичный случай.
Так почему же не полакомиться рыбой, если за бортом корабля она находится в избытке? Тут есть несколько причин.
Незнание видов
Это в современном мире биологи различают более 40 тысяч видов рыб, а раньше не знали, что за живность водится в океанах. Может, она ядовитая.
И в настоящее время самым страшными кошмаром для моряков являются тропические рыбы, которые содержат яд сигуатоксин. Он вызывает диарею, рвоту, онемение, зуд, потерю чувствительности к горячему и холодному, головокружение и слабость.
Ни один капитан не имеет права рисковать здоровьем и жизнью экипажа, поэтому вводился запрет на употребление океанской рыбы.
Недомогание
Даже в старину моряки знали, что употребление рыбы в больших количествах может привести к недомоганию. Позже ученые установили, что оно возникает из-за переизбытка микроэлементов и витамина А. А еще морепродукты содержат тяжелые металлы. Самые опасные из них для человеческого организма — ртуть, свинец и кадмий.
Помимо прочего, употребление непривычной пищи тоже может привести к недомоганию и расстройству желудка, даже, если рыба съедобна.
Сложность готовки
Приготовить рыбу на деревянном корабле — задача не из простых. Дров и печей для жарки нет, а для разделки морепродуктов нужно использовать пресную воду, которая на борту всегда в дефиците.
Большая глубина
Это сейчас есть приспособления, которыми можно ловить рыбу на глубине, но в
Спускать паруса и сбрасывать якорь ради ловли рыбы у моряков желания не было. Они стремились побыстрее добраться до пункта назначения и уже там наесться вдоволь.
Отсутствие рыбаков
В конце концов, на парусных кораблях времен великих географических открытий отсутствовали рыболовы, так как количество членов экипажа было минимальным. Каждый моряк на корабле был занят своим делом, поэтому времени на рыбалку не хватало.
Ранее моряк разместил фото рыбы «инопланетной красоты».
Анна Морозова