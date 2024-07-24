Моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана

Даже в старину моряки знали, что употребление рыбы в больших количествах может привести к недомоганию. Позже ученые установили, что оно возникает из-за переизбытка микроэлементов и витамина А. А еще морепродукты содержат тяжелые металлы. Самые опасные из них для человеческого организма — ртуть, свинец и кадмий.