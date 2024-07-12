Моряк из Мурманска разместил фото рыбы «инопланетной красоты»

В комментариях пользователи оценили внешний вид запечатленного на фото макруруса. Один из них назвал особь представителем «инопланетной красоты». Несколько человек пошутили над тем, как на фото у рыбы «светятся» глаза, и сравнили их с яичницей. «Глазунья», — пишут в комментариях.