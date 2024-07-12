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Моряк из Мурманска разместил фото рыбы «инопланетной красоты»

Это создание обитает на большой глубине.

Источник: Notes_from_a_Bottle / Telegram

Моряк из Мурманска Роман Федорцов в личном телеграм-канале поделился фото макруруса. Это глубоководная рыба, которая приспособлена к жизни на глубине до 4000 м.

В комментариях пользователи оценили внешний вид запечатленного на фото макруруса. Один из них назвал особь представителем «инопланетной красоты». Несколько человек пошутили над тем, как на фото у рыбы «светятся» глаза, и сравнили их с яичницей. «Глазунья», — пишут в комментариях.

Макрурусы — донные хищники. Они живут в темноте и прохладной воде. В теплой воде такие создания быстро погибают, губительный предел для них — температура воды выше +8 градусов. Ареал рыбы — Тихий, Индийский, Южный и Атлантический океан.

Макрурусы — долгожители. Возраст некоторых выловленных особей — 50−60 лет.