Морскую карту продали за $239 тыс. Оказалось, она стоит миллионы

В 2022 году на аукционе Christie's продали старинную морскую навигационную карту. Эстимейт лота составил $100−150 тыс. С молотка она ушла за $239 тыс. Однако полотно может стоить гораздо больше.

На торгах произведение назвали «своеобразной» и «необычной» картой, относящейся к XVI веку. Это портулан, на котором изображены пути по Средиземному морю и далее — вплоть до Северной Атлантики и евразийских степей.

Однако Алекс Клаузен, продавец карт из Сан-Диего, решил, что эта работа могла быть выполнена ранее и представляет собой более ценный экземпляр, рассказывает Artnet.

Дилер обратил внимание на то, что над юго-востоком Испании был нарисовал флаг с полумесяцем, что указывает на мавританское королевство, разгромленное в 1492 году. Границы континентальной Европы довольно извилистые. Возможно, это указание на время, предшествовавшее окончанию Столетней войны (1337−1453). На карте также можно заметить отметки, обозначающие крепости крестоносцев, которых еще не изгнали из Леванта.

Клаузен предположил, что произведение было создано в начале XIV века, но после беседы с учеными и каталогизаторами решил, что ее могли составить и ранее — в 1350-х годах.

Еще одна странность, пишет Artnet, в предположении Christie's, что карту изготовили для богатого клиента из Генуи. В публикации уточняется, что сама карта указывает на соперника Генуи — Венецию. Территориям последней на карте уделяется огромное внимание. Также в произведении можно встретить употреблявшееся в Венеции слово для обозначения острова — ixola.

В итоге Клаузен с командой из магазина карт Барри Лоуренса Рудермана приобрел этот лот Christie's. Впоследствии он отправил экземпляр в нью-йоркскую лабораторию. Радиоуглеродное датирование установило, что карта была создана в 1320-е — 1420-е годы.

По мнению Рудермана, карту составили в 1360 году. Он назвал ее Rex Tholomeus Portolan Chart — в честь географа Клавдия Птолемея (100−170 годы нашей эры). Последний изображен в правом нижнем углу карты, поясняют в Artnet. В Christie's сочли, что это царь Соломон.