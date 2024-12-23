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Морской черепахе с редким заболеванием напечатали на 3D-принтере протез

У зеленой морской черепахи обнаружили редкое заболевание — «синдром пузырчатой попы». Чтобы пресмыкающееся могло плавать и добывать еду, ученые напечатали на 3D-принтере специальный протез.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Mystic Aquarium

Зеленая морская черепаха из аквариума в Коннектикуте (США) получила еще один шанс на жизнь благодаря протезу, напечатанному на 3D-принтере, — пишет People.

Сообщается, что у черепахи по кличке Шарлотта обнаружили крайне редкое заболевание — «синдром пузырчатой попы». Из-за него пресмыкающееся не может полноценно плавать из-за того, что задняя часть тела поднимается на поверхность, так как в кишечнике черепахи собирается воздух.

Специалисты предполагают, что Шарлотта пережила столкновение с лодкой. В 2008 году черепаху нашли на острове Джекилл (Джорджия, США). Из-за неспособности самостоятельно плавать, ее поместили в аквариум «Мистик» под наблюдение ветеринаров.

[ «Cиндром пузырчатой попы»] это повреждение спинного мозга, которое вызывает нарушение перистальтики кишечника, в результате чего накапливается бактериальный газ. Из-за этого задняя часть черепахи приподнимается к поверхности воды, а сама черепаха плавает головой вниз и хвостом вверх.

Доктор Молли Мартони
старший ветеринар аквариума

На протяжении многих лет ученые не могли понять, как спасти Шарлотту. Известно, что они пробовали присоединять к панцирю различные утяжелители, однако из-за них либо страдала сама черепаха, либо повреждались стенки аквариума.

Из-за травмы позвоночника и «синдрома пузырчатой попы» Шарлотта не может добывать пищу в дикой природе, поэтому аквариум «Мистик» навсегда стал его домом.

Доктор Молли Мартони
старший ветеринар аквариума

Спустя множество попыток, благодаря развитию технологий, специалисты нашли решение: отсканировав панцирь черепахи, они напечатали на 3D-принтере специальную сбрую, что нормализовала «баланс». Известно, что новое приспособление не вызывало дискомфорта у черепахи, благодаря чему животное может вновь плавать и самостоятельно добывать еду без каких-либо затруднений.

По оценкам Национального управления океанических и атмосферных исследований, ежегодно суда в Соединенных Штатах убивают от «сотен до тысяч» морских черепах. Организация уверяет, что столкновение черепах с судами является одной из основных угроз их популяции, наряду с загрязнением океана и изменениями климата.

Ранее рассказывали, что неизвестный вандал разрисовывает диких черепах из баллончика.