Морской черепахе с редким заболеванием напечатали на 3D-принтере протез

Сообщается, что у черепахи по кличке Шарлотта обнаружили крайне редкое заболевание — «синдром пузырчатой попы». Из-за него пресмыкающееся не может полноценно плавать из-за того, что задняя часть тела поднимается на поверхность, так как в кишечнике черепахи собирается воздух.