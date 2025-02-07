Морского черта впервые заметили у поверхности в дневное время. Видео

У берегов Тенерифе (Канарские острова, Испания) сняли невероятные кадры, на которых рыба-удильщик, более известная как морской черт, вертикально плавает у поверхности воды в дневное время суток. Видео, на котором запечатлено уникальное явление, поделились пользователи Reddit.
Обычно удильщики обитают на глубине от 200 метров, при этом некоторые представители данного вида прекрасно себя ощущают даже на большой глубине — от 1500 до 3000 метров.
Предполагается, что это первый раз в истории, когда удильщик в дневное время подплыл так близко к поверхности. В настоящее время возможные причины такого нехарактерного поведения остаются неизвестными.
Ранее рассказывали о другом загадочном инциденте: в аквариуме, где содержались только самки акулы, родился детеныш.