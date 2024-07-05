Какой круиз выбрать: морской или речной

Благодаря своим размерам лайнеры предлагают множество видов активного отдыха. При этом плавание по морям и океанам подразумевает меньше береговых экскурсий, потому что многие небольшие порты не позволяют пришвартоваться таким большим судам. Речные круизы, с другой стороны, предлагают меньше развлечений на борту, но позволяют гостям чаще покидать корабль и исследовать различные прибрежные места. Поэтому если вы предпочитаете отдыхать на курорте, где есть все, что вы хотите, вам, вероятно, будет комфортно на морском судне. Но если вы тот, кто любит проводить дни отпуска, исследуя новые маршруты, в которых вы никогда не были раньше, то речной круиз — это то, что вам нужно.