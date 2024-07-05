Какой круиз выбрать: морской или речной

Рассказываем, где будет комфортно и интересно отдохнуть как новичкам, так и активным путешественникам.
Единственное, что может повлиять на решение, — личные предпочтения. Варианты могут быть разнообразными: от однодневных экскурсий до длительных плаваний на несколько месяцев. Кроме того, вы можете выбрать между речными, морскими, внутрироссийскими и заграничными круизами. Стоимость таких путешествий может варьироваться от небольших сумм до крупных, в зависимости от всех упомянутых факторов. Делимся советами, которые помогут вам определиться с выбором.
В чем отличие
Часто туристы выбирают речные круизы как способ быстро начать путешествие и не тратить время на дорогу к месту назначения. Длительность речных путешествий обычно составляет от 2 до 20 дней в зависимости от маршрута. Особенно популярны в России разнообразные туры по Волге на юг, Золотому кольцу и Северо-Западу.
Морские круизы обычно оказываются более продолжительными, поэтому иногда сложно выбрать поездку на лайнере из-за различных тонкостей. Часто используется автобус для перемещений во время такого путешествия.
Также отличаются эти варианты и размером. Морские круизные лайнеры намного больше, чем их речные аналоги. Многие из крупнейших судов могут вместить около 6400 пассажиров, в то время как средний речной круизный корабль — от 100 до 200 гостей. Также такие судна намного меньше, чем океанские крейсера, поскольку им приходится перемещаться по мелководным рекам и шлюзам, в то время как морские лайнеры достаточно большие, чтобы им было легко переплыть обширные участки воды.
Если хотите all inclusive на борту, то выбирайте морской круиз
Благодаря своим размерам лайнеры предлагают множество видов активного отдыха. При этом плавание по морям и океанам подразумевает меньше береговых экскурсий, потому что многие небольшие порты не позволяют пришвартоваться таким большим судам. Речные круизы, с другой стороны, предлагают меньше развлечений на борту, но позволяют гостям чаще покидать корабль и исследовать различные прибрежные места. Поэтому если вы предпочитаете отдыхать на курорте, где есть все, что вы хотите, вам, вероятно, будет комфортно на морском судне. Но если вы тот, кто любит проводить дни отпуска, исследуя новые маршруты, в которых вы никогда не были раньше, то речной круиз — это то, что вам нужно.
Если вы новичок в круизах, то выбирайте речной
Вы сможете насладиться легким путешествием с минимальным риском возникновения морской болезни. Это делает круизы идеальным способом отдыха для тех, кто никогда раньше не плавал на корабле. Кроме того, программа часто включает культурное исследование мест, поэтому лайнеры подходят для тех, кто интересуется историей и вообще путешествиями.
Если вы путешествуете с детьми, то выбирайте морской круиз
Подобные суда — это плавучие курорты, предназначенные для того, чтобы развлекать тысячи людей в течение нескольких дней и даже недель. Программа может быть настолько богатой на мероприятия, что не хватит одной поездки все посетить. Потому это идеальный выбор для семей с детьми или взрослых, которые не любят сидеть без дела. Программа включает сценические шоу, посещение кинотеатров, детских клубов, которые позволяют играть в безопасной контролируемой зоне, и даже услуги няни.
Если вы хотите спокойно провести время, то выбирайте речной круиз
Небольшие корабли с меньшим количеством мероприятий на борту идеально подходят для пар, которые хотят расслабиться и провести спокойное время вместе. Нередко речной круиз похож на плавучий бутик-отель: он доставит вас в места, которые вы хотите посетить. Более мелкие судна могут причалить в центре города и в другие места, куда морские лайнеры никогда не смогли бы добраться. А это значит, что у вас есть больше возможностей для экскурсий на суше. Кроме того, речные круизы ходят намного ближе к материку: это позволяет увидеть красоту региона и насладиться живописным видом.
Если вы хотите посетить новые города, то выбирайте речной круиз
Речные круизы, как правило, предлагают большое количество экскурсий. Каждый день вы можете выйти на берег в новое место, чтобы, например, посмотреть исторические памятники или посетить виноградник. Стоит отметить, что некоторые морские круизы также включают эксклюзивные береговые экскурсии, но это происходит намного реже. Расстояние между портами обычно очень большое. В зависимости от пункта назначения, вы сможете провести несколько дней в море и полноценно отдохнуть на борту.
Автор: Елизавета Чеботарева