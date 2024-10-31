Морские ящеры оказались неудачниками по сравнению с дельфинами

Биологи использовали компьютерную томографию для сравнения пазух в черепах 11 черепов Талаттозухий, 14 современных видов крокодилов и шести других ископаемых видов. Они обнаружили, что пазухи Талаттозухий уменьшились при переходе к водному образу жизни, как и у китов и дельфинов. Это помогло им плавать, нырять и добывать пищу. Но как только Талаттозухии стали полностью водными, их носовые пазухи выросли. Это не позволило им стать такими же хорошими ныряльщиками, как китам и дельфинам. Вероятно, при погружении на глубину они чувствовали боль и могли даже повредить череп.